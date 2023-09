Nyaralásáról osztott meg fotót a műsorvezető.

A Bochkor Gábor és Lovász László fémjelezte Bochkor című rádióműsor csapata jelenleg a szabadságukat töltik. A Retro rádión minden hétköznap jelentkező reggeli műsor továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend, hallgatóik ezért érthetően máris hiányolják kedvenceiket, akik vakációra mentek. Bochkor Gábor most a németországi Hannover városából jelentkezett be, ahová egy Måneskin-koncert miatt utazott.

Mi már Hannoverben, 2 óra múlva kezd a Måneskin

– olvasható a rádiós Insta-bejegyzésében.