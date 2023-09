Ez 19 év munkája.

Ritka bepillantást engedett magánéletébe a közösségi oldalán Gáspár Laci. Az énekes egy friss Facebook-bejegyzés tanúsága szerin nemrég költözhetett be új ingatlanába, melynek minden zuga ízlésesen berendezett. Fotót a nappaliról, a teraszról és a medencéről is mellékelt; arra is utalt, hogy utóbbival nagyobb összeget bukhatott.

Az X-Faktor korábbi mentora a posztban arról is írt, hogy csaknem két évtizedig dolgozott ezért a rezidenciáért.

Imádjuk az új házikónkat, de köszönettel tartozom pár embernek, cégnek! Medencést nem tudok ajánlani, mert azok sajnos lehúztak…

– írta bejegyzésében az énekes, majd kommentben hozzátette: