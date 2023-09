Kendőzetlenül vallott féltve őrzött magánéletéről.

Ismét nyitott lenne a szerelemre Wolf Kati. A magánéletét egyébként féltve őrző énekesnő ezt a Vendégoldal című műsorban árulta el; mint mondja, továbbra is hisz abban, hogy megtalálhatja a nagy őt, de nem a fiatalabb korosztályból keres magának párt.

Mint ismert, a Szerelem, miért múlsz? című dal előadójának házassága 20 év után válással végződött. Az énekesnő még 2018 augusztusában jelentette be, hogy fél éve elköltözött két lányukkal a férjétől, azóta pedig a válást is kimondták. Utána a szerelem is rátalált, ám az nagyon megviselte, hogy az egyik közeli ismerőse kikotyogta a sajtónak, hogy új szerelmes. Az azóta véget ért románcot sikertelen próbálkozások követték, Wolf azonban nem kesereg.

Szerintem ez nem korfüggő, ahogy egy érett nő egy érett férfiban lát egyébként izgalmas dolgokat, így én sem egy huszonévessel akarok összejönni. Azt gondolom, hogy a normális korombeli férfiak – mert azért ismerek ilyeneket – is már mást keresnek egy nőben, mint húszévesen. Nekem kicsit szokott sandítani, amikor nagyon nagy a korkülönbség, van ilyen, és biztos van példa rá, de én sem vágyom egy friss húsra, én már mást keresek egy férfiban

– fejtette ki Wolf Kati, akinek szavait a Story magazin idézte. Mint mondja, egyelőre a karriert és a gyereknevelést is nehezen egyezteti össze. Egyik lánya 18, a másik 13 éves.