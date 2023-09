Élete legboldogabb korszakát éli a műsorvezető.

Puskás Peti és Dallos Bogi két éve kötötték össze az életüket, és idén márciusban jelentették be az őket ért örömhírt, miszerint kisbabájuk lesz. A sztárpár kisfia szeptember 7-én jött világra, akinek az Ábel nevet választották. Az énekesnő néhány fotót már mutatott magáról és kisbabájáról, most viszont egy felvételt is megosztott, ahogy a csöppség a kiságyában fekszik.

Az, hogy a te anyukád lehetek, a legcsodálatosabb dolog a világon

– olvasható Puskás-Dallos Bogi Instagram-posztjában.