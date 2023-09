Jókora fricska ez.

Két nappal ezelőtt jelent meg Varga Márk, azaz G.w.M legújabb dala, ami a Neked ez könnyű címet kapta , és amit igazi szakítós himnuszként is emlegethetnénk. A rapper ugyanis, aki korábban büszkén vallotta be, hogy dalait a saját tapasztalatai ihletik, egy fájdalmas szakításról regél. Többek között az is elhangzik a nótában, hogy:

„Mondd el, mire vagyok jó neked, ha bármit teszek, rossz velem?”

„Mégis kapaszkodunk egymásba, de én nem hiszek már, drágám, az álcákban…”

„Azt hittem, hogy megszerettél. Túl ostoba voltam, mert azt hittem, hogy nem cserélnél…”

ezért több rajongó is rákérdezett kommentben, vajon minden rendben van-e G.w.M és felesége, Kulcsár Edina között.

Hmmm… Olyan érdekes, hogy a dalszöveg a szakításról szól! Exnek üzengetés stb. Most akkor mi a helyzet? Múltkor volt az a plázás incidens is. Minden okés Edinával?

– vetette fel a kérdést az egyik követő, utalva arra, hogy a rapperről és az egykori szépségkirálynőről nemrég úgy hírlett, csúnyán összekaptak egy áruház tetőteraszán: a fiatalember állítólag kiabált gyermeke, Amara édesanyjával, aki később tagadta, hogy férje veszekedett volna vele.

A pletyka tüzére az is olajat öntött, hogy egy ideje sem G.w.M, sem pedig Kulcsár Edina nem posztolt közös fotót; sokáig kell lefelé görgetni mindkettejük Instagramján és Facebookján is, mire olyan bejegyzést találunk, amelyben mindketten szerepelnek. A rajongóknak ez is szemet szúrt, Kulcsár Edina aztán egy közös szelfivel indította a péntek reggelt, a képhez azonban csak egy piros szívet és egy tűz emojit tett. A háromgyermekes édesanya bejegyzésére a rapper reagált is, de csak annyit, hogy:

Szeretleeeeeeeeeeek kuuuuuuulcsssssssssss

A mandulagyulladással küzdő és az énekléstől egy időre eltiltott G.w.M rövid szerelmi vallomása nem maradt reakció nélkül; párja kommentben erősítette meg, hogy viszontszereti őt.

Én is tééégeeeeeeed!

A friss fotót akkor tudja megtekinteni, ha idekattint.