Szívfacsaró történet.

A The Voice című tehetségkutató műsor egyik zsűritagja, Manuel, Gödöllei Emánuel nem tagadja: a szegénységből tört ki azzal, hogy 2019-ben jelentkezett az X-Faktorba. Bár a fiatal énekes a műsort nem nyerte meg, karrierje azóta is szárnyal; a minap például a Budapest Parkban adott koncertet, ahol egyébként meg is sérült.

A kezdetekről a The Voice-ban is mesélt. Zsűrtirása, Miklósa Erika kérdésére elárulta, hol írta a Messziről jöttem című slágerét. Mint mondja, akkoriban sokat kivett belőle a munka, azt is tudta, hogy nincs a helyén, mégis idő kellett hozzá, hogy jelentkezzen az X-Faktorba.

Azokban az években nagyon sokat dolgoztam, mindenféle helyen. Éppen egy szemétválogató telephelyen voltam egy haverom apjánál, amikor megírtam a Messziről jöttem első vázlatát egy kis kartonpapírra, ami még a mai napig megvan. Akkoriban már annyira fáradt voltam a munkában, meg annyira nem volt megfizetve, meg úgy éreztem, nem ott a helyem. Addigra már három éve zenéltem, jónak is éreztem már magamat, csak a szorongásom visszafogott engem, és nem hittem el magamról, hogy helyem van az X-Faktorban. Aztán végül kiderült, hogy jól döntöttem 2019-ben, mert 2020-ban már nem volt megrendezve a covid miatt. Ki tudja, most hol lennék, ha nem megyek el

– mesélte a műsorban az énekes

(via rtl.hu)