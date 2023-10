Úgy érzi, soha nem passzoltak egymáshoz.

Tizenegy év házasság és két közös gyermek után a válás mellett döntött Som-Balogh Edina és férje, Som Krisztián. Bár a kívülállók számára úgy tűnhetett, minden rendben van köztük, a színésznő és a zeneszerző eltávolodott egymástól. Végül a Barátok köztegykori Nádor Kingája mondta ki a válást. Állítja: soha nem passzoltak egymáshoz.

„Folyamatban van a válásunk. Én tettem rá a pontot az i-re, végül én mondtam ki, hogy akkor most legyen vége. Az évek alatt sokszor jutottunk el odáig, hogy lehet, nem tudjuk visszahozni a korábban köztünk lévő energiákat, nem tudunk visszatalálni ahhoz a mindent elsöprő szerelemhez, ami első éveinket jellemezte. Ezt többször ki is mondtuk, de úgy voltunk vele, hogy saját családi mintánkat követve nem lehet út egy válás. Benne voltunk a mókuskerékben, és eszünkbe sem jutott, hogy mi ketten együtt ebben hol vagyunk. Sosem lehet kijelenteni, hogy végérvényesen vége, de az biztos, hogy most mi külön folytatjuk. (...)

Krisztiánnal soha nem passzoltunk egymáshoz, kiegészítettük ugyan egymást, de különbözőségünk mindig súrlódásokkal járt együtt, akadtak problémáink, de eddig ezeken mindig valahogy túlléptünk

– nyilatkozta a színésznő a hot! magazinnak, amit a Bors szemlézett. A kétgyermekes anyuka hozzátette, körülbelül hat éve kezdtek eltávolodni egymástól, amikor anyukájánál diagnosztizáltak egy végzetes betegséget.

Azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem egy harmadik fél miatt ért véget a kapcsolatuk. Mindketten csak a gyerekekkel foglalkoztak, kapcsolatuk így lassan teljesen háttérbe szorult.

„Lili baba volt, Noel 3 éves, minden csak róluk szólt, és mi ebben nem voltunk sehol. Mire kimondtam, hogy vége, belül valójában már rég eljutottam ide. És nem mondanám, hogy meglepte Krisztiánt, mindketten éreztük, hogy nincs rendben, ahogy vagyunk. Nincs egy egyértelműen komoly ok rá, csak már egyszerűen valahogyan más utat járunk, az elmúlt évek nehézségei mintha megpecsételték volna kettőnk kapcsolatát. Ha együtt mentünk valahová, főként a gyerekek miatt tettük, a régi nagy szerelemnek sajnos már nyoma sem volt” – magyarázta.