Válása után most először állt a kamerák elé Krausz Gábor, aki a Tények Plusznak adott interjút. Napjait most főleg a Dancing with the Stars próbái teszik ki, amelyet kifejezetten élvez.

„Kicsit átalakult az élet. Nehéz összeegyeztetni a napi dolgokat, de hál'Istennek a főnökeim és a családom sokat segítenek” – kezdte a sztárséf, hozzátéve: örül, hogy sokadik felkérésre ugyan, de végül elvállalta a Tv2 táncos showműsorát.

„Így, hogy már hetek óta próbálunk azt érzem, hogy igaz az, hogy tényleg kiszakít a hétköznapi problémákból. Azalatt a másfél-két óra alatt semmi másra nem koncentrálok, csak a táncra. Ez nagyon sokat segít.”

Krausz Gábort kislánya, Hannaróza is meglátogatta már a próbateremben, és várhatóan nézni is fogja apukája produkcióit.

„Eddig is látott már a tévében, engem is, édesanyját is, úgyhogy neki ez szerintem most már teljesen természetes lesz.”