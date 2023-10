Veszélybe került a modell szereplése.

Szombat eset folytatódik a Dancing with the Stars, melyben Sydney van den Bosch és Ádám Csaba párosa is versenyben van. A Szerencselány produkciója viszont kérdésessé vált, mivel az egyik táncpróbán súlyos sérülést szenvedett, így még nem lehet tudni, hogyan lép színpadra. A Tánc a Föld körül tematikájú második élő adás előtt közölte vele orvosa a rossz hírt: részleges szalagszakadása van.

Az egyik táncpróbánk során szerencsétlenül léptem és kvázi kicsúszott alólam a lábam. Először azt hittem, hogy csak meghúztam a térdemet, de mivel egyre erősebb fájdalmat éreztem, sejtettem, hogy a szalag komolyabban sérült. Az orvos sajnos megállapította, hogy részleges szakadás van a térdem külső oldalszalagjánál

– ecsetelte a Borsnak a modell, aki fájdalomcsillapítót szed, és igyekszik félretenni a kínzó fájdalmat, hogy partnerével szerepelhessenek.

Kaptam fájdalomcsillapítókat, de sajnos benne van a pakliban, hogy további terhelésre a későbbiekben akár el is szakadhat. Bízom benne, hogy nem romlik a helyzet és folytathatjuk a versenyt. Jelenleg azon vagyok, hogy szombat este színpadra tudjunk állni, és a történtek ellenére is próbáljam a legjobb formámat nyújtani, félre téve a fájdalmat az adás idejére. A többi pedig a jövő zenéje.

Nem a szépségkirálynő az első, aki a verseny történetében próbák során sérült meg. Metzker Viktória a második évad elején bordasérülést szenvedett, és bár az első adást így is végigtáncolta, később visszalépett az orvosa javaslatára. Pásztor Annának szintén bordája sérült a második szériában. Nála először bordaközi izomhúzódásara gyanakodtak, csak később derült ki, hogy eltört egy bordája.