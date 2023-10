Érdekes kosztümöket választottak idén a hírességek.

Bár hivatalosan október 31-én van halloween estéje, sokan már az azt megelőző hétvégén beöltözős bulit rendeztek Hollywoodban. Így tett például Kendall Jenner is, aki többek között a friss jegyespárt, Zoe Kravitzot és Channing Tatumot, Megan Foxot és Machine Gun Kellyt, valamintBillie Eilisht és Devon Lee Carlson modellt is vendégei között üdvözölhette a Chateau Marmont hotelben. A róluk készült képek alapján valószínűleg filmes tematika lehetett a dresscode, hiszen a Rosemary gyermeke, a Death Note - A halállista, A bájkeverő valamint Cat Ballou legendája szereplői is megelevenedtek, de ez nem kifejezetten nyűgözte le az Instagram népét.

„Csak az MGK volt, aki tényleg próbálkozott. Miért öltöznek mindig ilyen egyszerűen a halloween partikra?” – foglalta össze többek álláspontját egy kommentelő, mások pedig arról írtak, maguktól egy jelmezt sem ismertek volna fel.

Jenneren kívül partit tartott még Vas J Morgan amerikai tévés is, ide a DC-univerzum női karaktereinek öltözött Riverdale-lányok, azaz Lili Reinhart, Madeline Petsch és Camila Mendes, a Frédi és Béni ihlette Bieber-házaspár, Demi Lovato, mint Hófehérke, valamint Joe King is hivatalos volt.

Cindy Crawfordék bulijában pedig egyértelműen a Britney Spearsként érkező Paris Hilton vitte a prímet: