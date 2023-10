A jelek szerint a műsor végeztével sem csillapodtak a kedélyek, sőt.

Nem sikerült rendezni a nézeteltéréseket a Nyerő Páros idei versenyzőinek, legalábbis erről árulkodnak a fináléba jutott szereplők friss nyilatkozatai. A Reggeliben adott interjút Vastag Csabáék és Boráros Gáborék duója is, a beszélgetés pedig mindkét esetben egy ponton Voksán Virágra terelődött, akikkel egyikőjük sem ápolt túl rózsás viszonyt, sőt.

„Voltak, akikkel szimpatizáltunk, volt valaki, akivel kimondottan nem szimpatizálok még most sem, sőt, most már még jobban nem. A Virágot még most sem állhatom ki ” – jelentette ki az MMA-harcos, mert visszanézve a műsort érdekes dolgokat fedezett fel.

Vannak még inkább meglepő momentumok, jelenetek. Most hallottunk vissza a tévéből olyan dolgokat, amiket ott nem mertek mondani, vagy nem nekünk mondták, máshogy mondták. Ez az oka annak, hogy valakit esetleg még jobban nem kedvelek.

A DJ-vel kapcsolatos véleményét Domján Evelin is osztotta. Mint felidézte, a finálé alatt rosszul esett neki, hogy Voksán őszintétlennek nevezte őt és játékát.

„Igazából még a végén is sikerült egy kicsit így odaszúrnia. Mindenkitől azt lehet várni, amilyen. Én egyáltalán nem vagyok csalódott, nem nagyon akartam rá reagálni. Inkább az okos enged, szamár szenvedben voltam” – mesélte Vastag Csaba felesége.