Az író szerint ott lett volna a helye a következő adásban.

Király Linda és Suti András lett a Dancing with the Stars 5. élő adásának kieső párosa. Szenvedélyes rumbájukat a zsűrivel ellentétben a Dirty Dancing háttérműsor sztárvendégei csupa pozitív jelzővel illették, ennek ellenére a nézők nem szavaztak nekik bizalmat, búcsúzniuk kellett. A fejlemények kapcsán Lakatos Levente szomorúan fejtette ki őszinte véleményét.

„Szerintem sokat adott az embereknek is. Nekem pont az a fájdalom ebben, hogy ő egy molettebb testalkatú nő. Ez egy nagyon nagy, forradalmi lépés volt a műsor szempontjából is, hogy láthatunk egy ilyen testalkatú nőt táncolni, és amennyit ő ezzel adott, egy csomó nőnek, egy csomó embernek, hogy igenis merjetek táncolni, merjetek megmozdulni. Nem vagyok abban biztos, hogy viszont az emberek fel vannak erre készülve otthon. Ő sokkal jobban elengedte már magát a testalkatával, mint amennyire (Radics) Gigi átszakadt volna” – mondta az énekesnőre szavazatot is küldő író-műsorvezető, hozzátéve:

És kicsit sajnálom, hogy lehet, hogy ez egy ilyen tolerancia-, elfogadás-deficit a nézők szempontjából, hogy nem tudott továbbjutni. Még szerintem ott lett volna a helye.

Pedig ekkor még sem ő-, sem senki más nem tudta, hogy Királynak ráadásul komoly fájdalami voltak. Az énekesnő utólag bevallotta, bordaközi izomszakadással csinálta végig a versenyt, de nem szeretett volna panaszkodni, ezért nem is mesélt róla korábban senkinek.