Alekosz párjaként a műsor talán legkedveltebb szereplője lett.

Mint ahogy megírtuk, Alekosz és barátnője, Varsányi Réka párosa előző héten esett ki az Ázsia Expresszből. A görög valóságshow-hős és szerelmének „speciális kapcsolata“ azóta vége szakadt, mégsem neheztelnek egymásra. Varsányi szerint „egyszerűen válaszút elé érkezett a kapcsolatuk”, amiről most a Mokka vendégeként mesélt:

Nyilván amikor az ember úgy dönt, hogy búcsút int a másiknak, az azért fájdalommal és szomorúsággal jár, néha kicsi düh is van az emberben, de nem kell, hogy ez így legyen. Arra kell emlékezni, ami szép volt ebben a kapcsolatban, ami épített. Nagyon sokat is kaptam ettől a kapcsolattól, olyan tapasztalásokat is szereztem, amiket neki köszönhetek. Én így szeretnék erre emlékezni