Ahogy azt mi is megírtuk, Kulcsár Edina a napokban jelentette be, hogy saját valóságshow-t indít közösségi oldalán, ahol G.w.M-el közös életüket követhetik majd a nézők. Ezeket a videókat viszont egyedül a csatornára előfizetők láthatják: az első hónapban kétezer, majd azt követően ötezer forint lesz a havi díj.

A sztárpár rögtön az első adásban egy komoly témával indított: G.w.M akkor ugyanis már három napja, hogy kórházban került, és Kulcsár szerint férje egészségügyi problémái mögött lelki eredetű okok állnak. Azóta viszont újabb hírek érkeztek a rapper állapota felől.

Mint az a Bors szemléjéből kiderült, az egykori szépségkirálynő kezd komolyan aggódni férje miatt, aki már napok óta kórházban fekszik, ugyanis a G.w.M hetek óta depresszióban szenved. Állítólag ezek következtében nemcsak felszedett magára 15 kilót, de a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt.

Most állandó szédülés, egyensúlyzavar, hányinger és levertség kínozza egyszerre.

Kulcsárban még az is felmerült, hogy le kellene mondania férje közelgő koncertjeit, mert szerinte pihenésre lenne most leginkább szüksége. Ennek viszont a rapper nem igazán örült, aki úgy tűnik betegen is készen állna színpadra állni a rajongói kedvéért.