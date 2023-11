November negyedik csütörtökén, azaz holnapután esedékes a hálaadás az Amerikai Egyesült Államokban. Az ünnep kapcsán hosszú évtizedekre visszanyúló tradíciója van nem csak a családi, baráti összejöveteleknek, de az elnöki pulykakegyelmezésnek is, amelyet még Harry S. Truman példája nyomán George H. W. Bush vezetett be 1989-ben.

Így tett most hétfőn Joe Biden is, aki éppen 81. születésnapján mentette meg a levágástól két tollas állat életét a Fehér Ház udvarán. Liberty és Bell, azaz Szabadság és Harang egyaránt 20 kilót nyomtak és 20 hetesek, és az eseményen készült fotók alapján nagyon örültek annak, hogy tovább növelhetik súlyukat és megért napjaik számát is, nem kell többé azon aggódniuk, hogy egy vacsoraasztalon végzik.