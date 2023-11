Kiss Endi igazi lányos apukának tartja magát.

Már több mint egy hónapja annak, hogy négyszeres édesapa lett a Hooligans együttes dobosa, Kiss Endi. A zenész akkor közösségi oldalán számolt be a gólyahírről, ahol rögtön egy fotót is mutatott a gyermekről, aki az Alba nevet kapta. Most a story.hu-nak adott interjút a népszerű dobos, aki családjával együtt valósággal rajong az új jövevényért.

Őszinte leszek, fantasztikus érzés, hogy van négy lányom. Az pedig, hogy 53 évesen született még egy gyerekem, a legideálisabb. Jót tesz nekem a kor, profibb, odaadóbb szülő vagyok. Napközben, amikor csak tudok, a kicsivel vagyok, esténként többnyire én fürdetem, és persze nem győzök gyönyörködni benne. És a legjobb, hogy a nagylányaim is imádják a kicsit. Legutóbb is mindannyian körbeültük, és csak bámultuk, ahogy ébredezik.

– mondta a zenész, akinek lányai között jócskán van korkülönbség. Legidősebb gyermeke, Bodza is még csak 17 éves, Kiara 15, Larissza pedig 12, de ezt sokkal inkább előnynek látja, mintsem hátránynak.

Mint mondta, arra különösen odafigyel, hogy a kamasz lányai ne érezzék úgy, kevesebbet kapnak belőle, mert született egy húguk. Kiss bevallása szerint tipikus lányos édesapa, aki rajong mindegyikükért:

Ha egyiket megölelem, megcsókolom, akkor a többit is. És ugyanúgy hordom őket hol balettre, hol röpire, ahogy korábban. Erre igényem is van. Tipikus lányos apuka vagyok, rajongok mind a négyükért, és persze a páromért, Lindáért, aki egy hős. A szülést is nélkülem csinálta végig. Egyrészről, mert császárral szült, tehát amúgy sem lehettem volna bent vele, illetve abban is megegyeztünk, hogy nem lesz apás szülés, mert nem akarunk horrort

Természetesen az ünneplés sem maradt el: Csákváron volt klipet forgatni az együttes tagjaival és egy egy harminc-negyven fős stábbal, amikor megkapta hírt a baba születéséről.

„Először úgy gondoltam, Alba inkább rám ütött, de amikor megláttam Linda kiskori képeit, rájöttem, hogy tiszta anyja. Több mint jól vagyunk, még úgy is, hogy éjszakázunk, és most kivételesen nem a bulizásra gondolok. Alba alvókája nem túl jó, ezt tőlem örökölte.” – mesélte a kislányáról.

A zenekar új klipjét itt tudja megtekinteni:

A Hooligans egyébként már a szokásos aréna-koncertjére készül: december 28-án zúznak majd a Papp László Budapest Sportcsarnokban.