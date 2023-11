Egy évvel ezelőtt pedig meg is nősült.

Fotó: instagram

Návai Anikó Instagram-oldalán egy közös fotóval köszöntötte „lányait” esküvői évfordulójuk alkalmából, szúrta ki a Blikk, megjegyezve: a riporternek 43 évvel ezelőtt egy Márk nevű fia született.

A lap cikkéből kiderült, a férfi hosszú évek óta nőként él, 2011-ben nemváltó műtéten esett át, 2012-ben pedig a nevét is megváltoztatta, azóta hivatalosan Cadence Valentine-nak hívják.

Erről az időszakról az akkor szociális munkásnak tanuló Cadence a kaliforniai Northridge Egyetem hivatalos diáklapjának is mesélt 2013-ban, az interjúban pedig édesanyja is szóba került:

„Ugyanúgy át kellett mennem vele a megértés folyamatán, mint ahogy nekem át kellett mennem a saját magam megértésének folyamatán. Neki nem volt egyszerű megbirkózni azzal a ténnyel, hogy a gyermek, akit ismert és felnevelt, sok szempontból már nem létezik” – idézte a Blikk a nyilatkozatot.

A nő azóta mentálhigiénés szakemberként dolgozik egy szintén kaliforniai LMBTQ+-szervezetnél, és segítette például Eddie Redmayne felkészülését is A dán lány című film főszerepére. Feleségével, Ashley-vel egy éve keltek egybe, akkor készült róluk a Návai által most megosztott fotó is.