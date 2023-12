Rendhagyó lett, az egyszer biztos.

Harsányi Levente csütörtökön a közösségi oldalán számolt be róla, hogy megkérte barátnője, Obersovszky Lara kezét, akit idén februárban ismert meg. A műsorvezető még február elején ismerkedett meg a nála húsz évvel fiatalabb kedvesével. Szerelmük hamar szárba szökkent, ugyanis a tévés most eljegyezte párját. A Blikk érdeklődésére az is kiderült, hogyan történt a lánykérés, amelynek több módját is eltervezte Harsányi.

Számos lehetőséget elterveztem, miként kérem meg a kezét: repülőn, ejtőernyőzés közben, a víz alatt, mert – mint minden férfi társam – én is azt szerettem volna, ha ez a pillanat örökre emlékezetes marad. Nos, az is marad, de persze semmi sem úgy zajlott, ahogyan azt elterveztük.

A rádiós és kedvese egy romantikus utazáson volt, amikor a szállodai szobájukban egy szál fürdőköpenyben hangzott el a nagy kérdés.

„Egy betegség ledöntött minket a lábunkról, ami miatt nem tudtuk tartani magunkat az eredeti programtervhez. Persze, a gyűrű már nálam várta, hogy előkapjam a megfelelő pillanatban, ami aztán egy szállodai szobában jött el. Úgyhogy egy szál fürdőköpenyben letérdeltem, majd feltettem a nagy kérdést, amire Lara igennel válaszolt. Végül elértem a célomat, mert ez az eljegyzés ettől lett egyedi, amit soha nem felejtünk el” – tette hozzá a műsorvezető.