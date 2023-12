Úgy majszolta a gabonapelyhet, mintha nem lenne holnap.

Fotó: Tiktok

Nem minden állatnak van olyan jó dolga, hogy napközben kanapén pihenhessen, vagy kutya létére mindennap kanállal etessék, de azért vannak néhányan, amelyekről mindez elmondható, és videóval is bizonyítható, hogy bizony irigyelnivalóan élhetik életüket. A Storyful_viral nevű TikTok-oldalon például egy olyan mentett mosómedvét is láthatunk, amelyik két kézzel tömheti magába kedvenc reggeli gabonapelyhét. Lillie olyannyira szereti ezt a rágcsát, hogy evés közben, nagy elégedettségében sokszor hátra is dől, mint aki jól végezte dolgát.

Gazdája, Kimberly Crossfield elmondta: Lillie nyolc hetes volt, amikor először evett gabonapelyhet.

„A földre ejtettem pár szem Cheerios-t. Egyből fel is pattant, hogy elvegye őket. Imádni való volt! Egyszeriben olyan izgatott lett tőle. Azóta is olyan, mintha mosolyogna, amikor gabonapelyhet eszik. Két kézzel tömi” – mesélte a nő.