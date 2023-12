A stáb orvosa rögtön a segítségére sietett.

Rosszul lett a Farm VIP forgatása közben a műsor egyik szereplője, Hadas Alfréd. A piros csapat tagja a stábtagok figyelmeztetése ellenére sem vitt magával fejfedőt az egyik versenyre, így végül majd' másfél órát kellett fedetlen fejjel a tűző napon ülnie, míg társai egy-egy fakockát tartottak lábaikkal.

„Odamentünk Simonhoz, hogy a többieknek drukkoljunk. Azt hittük, hogy ez egy nagyon gyors játék lesz, és 30-40 perc alatt letudjuk. Be volt fonva a hajam, és folyamatosan éreztem, hogy emelkedik a hőmérséklet. Elkezdtem magamat vízzel locsolni, mert eljutottam egy pontra, hogy egyenesen sem tudtam menni a napszúrás miatt. Szédültem, hányingerem volt, de nem akartam leülni, mert akkor azt éreztem, hogy nem tudok felállni” – kezdte a Tv2 felfedezettje a Borsnak, hozzátéve: végül Szabó Simon színésznek kellett őt kitámogatnia a produkció doktorához, annyira rosszul érezte magát.

„Egy ponton elsötétült minden, csak arra emlékszem, hogy az orvosnál ébredtem. Kiderült, hogy miután megvizsgáltak, infúzióra kötöttek. Az orvosok is azt mondták, hogy nagyjából másfél-két órát voltam kiütve” – mesélte Hadas, aki (ahogy az a nézőknek is feltűnt), így nem is tudott együtt örülni csapatával győzelmüket követően, de persze ahogy jobban lett, vissza is térhetett a többiekhez.