Először szólalt meg Jákob Zoltánnal való kapcsolatának zátonyra futásáról Hajnal Bettina. A Nagy Ő győztese és az üzletember november végén döntött úgy, hogy külön utakon folytatják. Akkor Jákob arról beszélt, nagyon megkedvelte Bettit, de nem szomorkodik, amiért nem jött össze a szerelem, tovább keresgél.

Most a műkörmösként dolgozó nő is megtörte a csendet, szerinte a rájuk irányuló figyelem is közrejátszott szakításukban, de szépen váltak el egymástól, így nem zárta ki, hogy egyszer folytatása is lehet a dolognak.

„Valós érzelmek alakultak ki kettőnk között, és tiszta szívemből szerettem volna, hogy ez a kapcsolat működőképes legyen. De annyira más anyagi és életkörülményeink vannak, hogy egy idő után kiütköztek a különbségek.

egymástól nagyon távoli társadalmi rétegbe tartozunk, és ezáltal az életritmusunk is nagyon más. Míg én 10-12 órát dolgozom, és utána a kislányommal vagyok, addig Zoli egészen máshogy él.

Ő ott tart, hogy gondol egyet, és spontán elutazik, amit megérdemel, és amivel nincs is semmi baj. Csak én nem tudok mindent félretenni, és vele tartani. Viszont sem az ő, sem az én életemet nem akartuk a felborítani” – mesélte a Storynak a fiatal édesanya, akinek szavait a 24.hu idézte. Jákob éveken át plátói szerelme volt, így hiba azt gondolni, hogy a pénz miatt jelentkezett volna a műsorba.

„Robotoltam, robotolok ma is, mert számomra nem egy férfi pénze, hanem az jelenti a biztos talajt, amit én megteremtek magamnak.”

A lap Jákobot is elérte, ő arról beszélt, nem látta Hajnallal közös jövőjét.

Próbáltuk megoldani a gondokat, ezek között felütötte a fejét féltékenység és vitahangerő-probléma is a részemről, de azt gondolom, mindkettőnk felelőssége, hogy nem jött össze ez a kapcsolat. Nagyon jól éreztük magunkat együtt, de végül úgy döntöttünk, nem raboljuk egymás idejét.

