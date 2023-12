Sírva búcsúztak a színésztől.

Fotó: TV2

Azonnal orvoshoz vitték a Farm VIP egyik játékosát, Rékasi Károlyt, miután a színész csúnyán lesérült egy feladat után. Fájlalta, bedagadt a bokája, ami annyira rossz állapotba került egy éjszaka alatt, hogy Gáspár Zsolti úgy döntött, rögvest megvizsgáltatja meg a sárga csapat tagját.

„Ezzel nem lehet játszani. Most megdöbbentem én is. Ezt meg kell néznie egy szakembernek” – mondta a gazda, majd autóba ültette a színészt. Hiába bíztak társai és ő maga is abban, hogy gyógyszerek és néhány nap pihenő után helyrejöhet a lába és folytathatja a játékot, végül rossz hírrel tért vissza a parasztházba.

Figyeljetek, a végével kezdem. Az van, hogy hazamegyek. Nem azért jöttem ide, hogy ezért menjek el, így menjek el. Nem azért jöttem ide, hogy kudarccal távozzak

– közölte a hírt Rékasi könnyeivel küszködve. Búcsúját sokan nem bírták ki sírás nélkül.