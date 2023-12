Összetört poharak miatt állt a bál.

Aligha van a világon olyan reality műsor, amelyet ne fűszerezne meg egy-egy konfliktus. Nézeteltérések és feszült pillanatok a TV2 Farm VIP című kalandreality-jében is vannak: Rékasi Károlyt például, amikor még játékban volt, Szabyest többször kiborította. A színésznél olyannyira elszakadt a cérna, hogy el is küldte melegebb éghajlatra a fiatal énekest, de Lakatos Leventével is összeszólalkozott.

Rékasi távozása után úgy tűnik, hogy Hadas Alfréd lesz porondon, akinek már az érkezése is felkavarta az állóvizet. A péntek esti adásból kiderült, hogy az X-Faktor felfedezettje, aki a piros csapathoz került, nem fogadta valami jól, hogy a lakóhelycserekor a sárga csapat tagjai minden élelmiszert magukkal vittek a kamrából és ennek tetejében még rumlit is hagytak a parasztházban. A rapper dühében tört-zúzott, kirohanásának pedig a poharak is áldozatául estek.

A sárga csapatot a pohárügyről Lakatos Levente tájékoztatta, aki Johnnyval hiába vitte vissza az ételeket és a koszos edényeket a pirosaknak.

„ Odajött hozzánk Alfréd, és közölte, hogy nagyon sajnálja, de dühében, amikor felért és látta, hogy elvittünk mindent, összetörte a poharainkat. Csak így hozzávágta a földhöz, akaratán kívül. És akkor visszakérdezett a Johnny, hogy »te ilyen indulatos csávó vagy?«. Ő meg mondta, hogy »hát nem, nem, nem...« ” – mesélte társainak Lakatos Levente, mire Ripli Zsuzsi szeme elkerekedett.

Nem a színésznő volt azonban az egyetlen, aki rácsodálkozott a dologra: Szabyest nyomdafestéket alig tűrő módon nyilatkozott arról, hogy csak két poharuk maradt.

Istenem, de nyomorult. De komolyan összetörték a poharainkat? Amikhez emlékek kötöttek. (...) Az, hogy valakinek a tulajdonához úgy nyúlnak hozzá, hogy gyakorlatilag kárt tesznek benne, hát... az szerintem a legprimitívebb dolog. Legszívesebben az Alfrédnak a végbelén keresztül húznám ki a szívét konkrétan, annyira feldühített ezzel, mert azt szerettem volna, hogy az a pohár átkísérjen az életemen. Azzal temessenek el engem

– taglalta az énekes.

Hadas egyébként azt állítja, ilyen dühkitörésre a civil életében még soha nem volt példa. Végül Rippel Feri kérte kulturált viselkedésre.

„Ha ők nem látják szívesen a házban az ételt, amiből nekünk a következő öt napban valahogyan túl kéne élnünk, akkor én nem látom szívesen az ő poharukat azon a helyen, ahol nekünk étel nélkül ki kell bírnunk még öt napot.”