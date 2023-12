Pedig nagyon készültek a lagzira.

Elmaradt Yvonne Dederick és orvos vőlegénye esküvője, akik ősszel akarták összekötni életüket, ám végül nem sikerült tartaniuk magukat a terveikhez. Az üzletasszony elárulta, nem romlott meg kapcsolatuk kedvesével, ahogyan meg sem gondolták magukat a házasságot illetően, mindössze szervezési nehézségek akadtak.

„Rengeteg munkánk volt idén, közben új házba költöztünk, ami rengeteg időt és energiát vett el, és mindeközben a gyerekek is felvételiztek. Olyan dolgok jöttek közbe, amik mind fontosabbak voltak az esküvőnél, amire már nem maradt időnk” – mesélte Dederick a Blikknek, hozzátéve:

„Mi így is boldogok vagyunk, szeretjük egymást, és valójában úgy élünk már, mint férj és feleség. Ez nem jelenti azt, hogy soha nem kötjük majd össze az életünket. Most szeretnénk letudni az ünnepeket, és talán januártól újra elkezdünk tervezni. Azon szoktunk vacillálni, hogy lehet, csak be kéne mennünk az anyakönyvvezetőhöz és minden felhajtás nélkül egybekelni, majd utána elindulni a nászútra.”