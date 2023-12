Összegezte az idei évét az énekesnő.

Tóth Gabi tegnap közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a 2023-as évre vonatkozóan. Mint ismeretes, az énekesnő és férje, Karusz Gábor nyáron jelentették be, hogy külön utakon folytatják tovább. A házaspár válásának oka, hogy Tóth a Fricska táncegyüttesből megismert Papp Máté Bencével kezdett viszonyt, akivel azóta nyilvánosan is felvállalták kapcsolatukat. A húga körül kialakult botrányról Tóth Vera is megtörte a csendet nemrégiben, aki akkor azt mondta, igyekszik mindenben támogatni az énekesnőt, idén a szerelmesek majd náluk is karácsonyoznak.

Így az évnek a vége felé sok minden kavarog bennem. Életem egyik legnehezebb és egyben legszebb éve is volt az idei. Ami igazán megerősödött bennem: A bátorság és a magamba vetett hitem... amikor mersz tenni, lépni, lenni, élni, szeretni, fájni, sírni, üvöltve nevetni a világba... amikor megéled akkor is, ha a világ ellened van... amikor megcsap a halál szele, akkor azzal az érzéssel együtt születsz újjá

– kezdi posztjában az énekesnő, majd így folytatja:

Bizonytalanságból a biztonság, félelemből a szabadság vár ránk, ezt már biztosan tudom... megannyi munka vár még rám is... tudom. A kidolgozatlan traumákkal szembe kell néznem, de egy ilyen év után nem riadok meg a legnagyobb elgyengüléseimtől sem. Jöjjön bármi is... Csupán élni és szeretve lenni feltételek nélkül... Mert mindenkinek jár!

– fogalmazott.