Szabyest szerint Hadas Alfrédnak sérült az agya.

Továbbra sem tudta rendezni nézeteltérését a Farm VIP című műsorban Hadas Alfréd és Szabyest, azaz Szabó Szabolcs Achilles, sőt: a vasárnap esti adásban tetőfokára hágott a köztük lévő feszültség. Mint ismert, a két énekes eredetileg az ún. „pohárügy” miatt kapott hajba egymással, amit az robbantott ki, hogy az X-Faktor és a Sztárban sztár leszek! korábbi versenyzője nem fogadta valami jól, hogy a lakóhelycserekor a sárga csapat tagjai minden élelmiszert magukkal vittek a kamrából és ennek tetejében még rumlit is hagytak a parasztházban. A rapper dühében tört-zúzott, kirohanásának pedig a poharak is áldozatául estek, amit Szabyest nagyon a szívére vett. Ki is mondta, hogy szerinte Hadas primitíven viselkedett.

A vasárnap esti adásban látható volt, hogy újabb balhé van köztük kialakulóban. A termelést segítő játék során Szabyest meg akarta lopni Hadast: úgy volt vele, ideje bosszút állni Hadason, amiért az széttörte a poharaikat, ezért ki akart venni pár fürt szőlőt a rapper ládájából, az azonban nem találta humorosnak a dolgot. Szabyest a földön kötött ki, Hadas ugyanis felborította őt a kosarával együtt.

A műsorvezetőnő, Demcsák Zsuzsa a történekről később faggatni kezdte a versenyzőket. A rapper ekkor – Szabyesthez intézve szavait – elmondta:

Tetszik a tűz, amit játszol. Mert ez inspirál engem. Inspirál, mert el akarom taposni a patkányokat, ami vagy, barátom! (...) Lényegtelen vagy

– vetette oda Hadas. Szabyest aztán megjegyezte:

Én nem tekintem magam patkánynak, nem teszem tönkre mások cuccát. A csapatomhoz mérten normálisan viselkedem.

Az odaszólogatásukat Rippel Feri sem hagyhatta szó nélkül.

Végül Szabyest volt az, aki bocsánatot kért – nemcsak Hadastól, hanem a piros csapat többi tagjától is,

A patkányra azért nem reagáltam, mert ezzel, hogy lepatkányozott, kiderült számomra, hogy nagyon más szellemi szinten működünk. Emiatt kell előzékenynek lennem, mert valószínűleg sérült az agya. Ha van egy debil gyereked, nem mondod meg neki, hogy csicska vagy. (...) Tudjátok, miért Feri a vezető? Mert vakok között félszemű a király

– magyarázta az előadó.