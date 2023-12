Mozgalmas éven van túl a rapper.

Széki Attila Curtis évértékelt a közösségi oldalán. Bejegyzésében Majka korábbi zenésztársa bevallotta, hogy mozgalmas időszak volt a számára az utóbbi egy esztendő. Mindez annak tükrében vitathatatlan, hogy nemrég egy hosszabb köszönetet mondott az RTL-nek, hiszen a csatorna kiemelkedő bizalmat szavazott neki.

Gyakorlatilag nem is volt olyan műsor, amiben ne szerepelt volna az újpesti rapper: Tavaly ő lett a dzsungel királya a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben, majd a sztárpárok vetélkedéséről szóló Nyerő Párost is megnyerte szerelmével, Barnai Judittal, illetve szerepelt a Sztárboxban, és közben zsűrizett a The Voice című tehetségkutatóban. Most Instagramján őszintén vallott arról, hogy nem mindig volt zökkenőmentes ennyi szerepben helytállnia.

„Eszméletlen éven vagyok túl... Nem is gondolnátok, mennyi meló van a hátam mögött. Mennyi áldozatot kell hozni, mennyi időt és pénzt kell áldozni arra például, hogy megcsináljuk az év végi BOK-csarnokos koncertet... Hogy elkészüljön egy dal vagy éppen egy videóklip. Mennyi buktató van, és hány ember akar közben átverni, lehúzni vagy éppen hátráltatni... Mindig képben lenni! Mindenhez is érteni! (Nyilván nem lehet, és nem is akarok.) Én tényleg csak zenélni akarok nektek, és veletek ünnepelni!” – írta Curtis a posztjában.