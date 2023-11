Nem érti, miért sértődik meg egy nő, ha lekövérezik.

Nagy Alekosz régóta ismert a különös és sokszor nehezen értelmezhető eszmefuttatásairól; korábban például azt is kifejtette, miért nem lehet beszélni azokkal a nőkkel, akik többek fodrásznál vagy ruhabolti eladónál, ahogy azt sem titkolta, miért nincs kibékülve az autószerelőkkel, de az ingyenklímát is elég furfangosan követelte ki magának. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal a most képernyőn lévő Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát! című utazós reality nézőit is igyekszik szórakoztatni. A görög származású valóságshow-hős a kedd esti adásban arról beszélt, mit gondol a molett nőkről.

Mint mondta, nem érti, miért kell megsértődni, ha valakire azt mondják, hogy kövér. Ez akkor merült fel, amikor néhány mexikói hölgyre olyan szavakat használt, amelyek egykori párjánál, Varsányi Rékánál is kiverték a biztosítékot. Alekosz így próbálta menteni magát:

De miért sértődik meg egy nő, ha azt mondják rá, hogy kövér? Hát jó, kövér, na és? Valaki azt szereti. Valamikor én is azt szerettem, olyanokkal szoktam lenni

– árulta el a realitysztár, akinek útját Varsányi Réka végleg kiadta a forgatás után.

(via TV2)