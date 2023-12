Tenya a tortán.

Megosztja a Facebook-felhasználókat az az ostyaképes torta, amelyet a Nemzeti Lovas Színház szokásos év végi bulijára rendeltek a társulat tagjainak. A tortára nem mindennapi módon a színház igazgatójának és színészének, Pintér Tibornak, azaz Tenyának az arcképe került – a fotó egyébként a 2017-es Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorhoz készült –, ez abból a bejegyzésből derült ki, amelyet a süteményt készítő cukrászda közösségi oldalán tettek közzé, bukkant rá a fotóra a 24.hu.

A portréval és magyar zászlóval díszített tortát „A szőke Rocky” felirat is egyedivé teszi, amellyel minden bizonnyal arra akartak utalni, hogy Pintér megmérettette magát az RTL Sztárbox című műsorában , valamint arra, hogy épp olyan, mint Sylvester Stallone által alakított ökölvívó, Rocky Balboa.

Íme a bulira rendelt 40 szeletes torta:

A cukrászda posztjához többen is kommenteltek annak kapcsán, hogy bár a desszert jól sikerült, még sincsenek elragadtatva attól, hogy ilyen portrés tortát rendeltek a társulatnak, mondván, hogy ez személyi kultusz. Mások arról írtak, hogy Pintér nem is Rockyra, hanem Bradley Cooperre hasonlít, annak is a Wishen rendelt változatára.