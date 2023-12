Rendesen haza lett vágva.

Egy fiatal olasz férfi úgy hitte, élete egyik legszebb pillanata elé néz, amikor december 24-én, azaz szenteste fél térdre ereszkedett a barátnője előtt, ám végül hatalmas pofont kapott, kedvese ugyanis váratlanul visszautasította őt. Nem elég, hogy rosszul sült el a romantikusnak ígérkező lánykérés, még virálissá is vált az interneten az erről készült videó, mely alatt kommentben többen zsarolással vádolták meg a Valerio nevű férfit.

A TikTokra felkerült videón, amely eddig több mint 14 millió megtekintésnél jár, az látható, ahogy Valerio a párjával táncol Róma egyik legforgalmasabb utcájában, a Via dei Condotti-n, miközben egy helyi tenor szerenádot adott nekik. A férfi ezután letérdelt a földre, majd elővette a szerelmének vásárolt eljegyzési gyűrűt, miközben az arra bámészkodó emberek tapsoltak és ujjongtak örömükben. A hölgy azonban a legkevésbé sem örült: kétségbeesve kérte párját, hogy álljon fel. Valerio rá is kérdezett nála, hogy „Akkor ez most egy igen vagy egy nem?”, mire a nő határozottan rávágta: „Nem!”.

A férfi a videót ezért azzal a mondattal osztotta meg, hogy: „Még jó, hogy a Cartier 30 nap visszavásárlási garanciát biztosít”.

Míg a videóhoz kommentelők egy része együttérzését fejezte ki, mások azzal vádolták meg Valeriót, hogy a nyilvános eljegyzéssel manipulálni akarta párját.

Csodálom a nő őszinteségét és bátorságát, hogy nemet mert mondani, amikor mindenki más arra kényszerítette, hogy igennel feleljen. Ez zsarolás.

Bárki, aki ilyen nagy nyilvánosság alatt jegyzi el a kedvesét, megérdemli, hogy dobják.

Ez csak manipuláció a férfiak részéről. Azt hiszik, ha mások előtt történik az eljegyzés, elkönyvelhető, hogy igent mondanak nekik.

(via Unilad)