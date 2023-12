Mozgalmas évet tudhat maga mögött a rapper.

Széki Attila Curtis nemrégiben már évet értékelt a közösségi oldalán, majd Kabát Petivel közösen kellemes ünnepeket is kívánt Újpest-szurkolóhoz méltóan, lila-fehér viseletben mindenkinek. A rapper mostanra túl van a BOK-csarnokos koncertjén is, amit hónapokon át tartó előkészület előzött meg.

Curtis mozgalmas éve a tévés szerepléseiben úgyszintén megmutatkozott, mivel gyakorlatilag nem is volt olyan műsor, amiben ne szerepelt volna: Tavaly ő lett a dzsungel királya a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben, majd a sztárpárok vetélkedéséről szóló Nyerő Párost is megnyerte szerelmével, Barnai Judittal, illetve szerepelt a Sztárboxban, és közben zsűrizett a The Voice című tehetségkutatóban. Most egy különleges alkalomból posztolt Instagramján, ahol egy fotón mutatta meg követőinek szeretett édesanyját, akit egyúttal az online térben is felköszöntött.

Nagyon boldog 70. születésnapot, anyukám!

– olvasható a bejegyzésben.