Újra együtt az ikrek.

Arnold Schwarzenegger a 80-as években már az egyik legnagyobb akciósztárnak számított Hollywoodban, ezért sem várta tőle senki, hogy 1988 decemberében az Ikrek című vígjátékban tűnjön fel Danny DeVito mellett, akivel a moziban kétpetéjű ikreket játszanak. A tavaly februárban elhunyt Ivan Reitman rendezése alatt készült alkotás aztán kasszasiker lett, akivel később az Ovizsarun és a Junioron is együtt dolgozott az osztrák származású színész.

A két sztár ismét összeállt egy kép erejéig, amelyen DeVito lányát, Lucy Chet DeVitót is láthatjuk. Az Instagramon megosztott posztban Schwarzenegger elismerő szavakkal méltatta apát és lányát, akik az I Need That című színdarabban játszottak közösen. Mint azt a humorista kollégája el is mondta, alig várja, hogy újra együtt dolgozhassanak egy közös projekten.

Testvérem! Fantasztikus volt látni Dannyt a Broadwayn. Ő, Lucy és mindenki, aki részt vett a színdarabban, végig remekül szórakoztatták a közönséget. Az egyik legjobb darab, amit valaha is láttam. Alig várom, hogy újra együtt dolgozhassunk

– írta Schwarzenegger a közös fotóhoz.