Mást nem is vártunk tőle.

Ahogy arról írtunk, a Schobert család idén Thaiföldön tölti a vakációját, és a jelek szerint az újévet is ott ünnepelték szeretteik körében. Egyedül Schobert Lara nem tartott most a többiekkel, aki nemrég édesanyja, Rubint Réka nyomdokaiba lépve hivatalosan is okleveles aerobikedző lett, amit örömmel osztott meg követőivel.

Rubint Réka és Schobert Norbert gyermekei idén hatalmas lépést tettek annak az irányába, hogy kilépjenek szüleik árnyékából. Ifjabb Schobert Norbi édesapja helyett szállt ringbe a Sztárboxban, ahol a műsor legfiatalabbjaként állt helyt. A család egyetlen lánygyermeke már korábban elárulta, hogy önállósodni szeretne, amit idén meg is lépett, és barátjával elköltöztek a családi fészekből. A fitneszlady most azt is megosztotta követőivel, hogy méltó módon búcsúztatta az esztendőt.

A 2023-as évet éppúgy kezdtem, mint ahogyan ma zártuk. Edzéssel! Mert ez az Életem!!! Köszönöm, hogy vagytok!

