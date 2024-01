Már nem kell sokat várni, hogy végre valóban megérkezzen a mozikba a Challangers – Kihívók című film a Szólíts a neveden rendezőjétől, Luca Guadagninotól.

A szerelmi háromszögről szóló, Zendaya, Mike Faist és Josh O'Connor főszereplésével készült teniszdráma eredetileg még a tavalyi év végén premierezett volna, de a Hollywoodot sújtó sztárjkok miatt 2024-re csúszott a bemutatója. A nemrég megjelent új, látványos poszteren már látszik is a bűvös dátum: a tengerentúlon április 26-án mutatják be a filmet, várhatóan ekkortájt érkezhet majd a magyar mozikba is.

Az izgalmas előzetest már korábban megkaptuk a Kihívókhoz: