Lombikkal is próbálkoztak, hiába.

Hiába volt Csordás Tibi és felesége, Csilla álma, hogy babával bővüljön családjuk, erről mára letett a Fiesta egykori énekese, és beletörődött abba, hogy sosem lesznek már szülők.

„Most már azt lehet mondani, hogy szerintem nem lesz gyerekünk, kicsit későn kapcsoltunk, mert minden fontosabb volt, hogy még előtte ez legyen, meg az legyen. Ugye én ötvenkettő vagyok és ő sem fiatal, ráadásul két gyereket elvesztettünk, szinte két-három nap különbséggel. Amikor bementünk a szívultrahangra mondták, hogy nincs mit meghallgatni” – kezdte a Blikknek Csordás, majd őszintén mesélt az ezt követő időszakról is, amikor lombikprogrammal próbálkoztak többször is, mind sikertelenül. Az állandó kudarc, az injekciózások megviselték a párját és őt is, sőt Csillának maradandó károsodásai is adódtak a kezelésből. Ekkor hozták meg a döntésüket: befejezték, inkább lemondanak a gyerekvállalásról.

Ez nem egyik napról a másikra történik, hanem ez egy folyamat, egyszerűen beletörődik az ember. Olyan, mint amikor valaki meghal, első nap sokkal szörnyűbb, mint később

– ismerte el az énekes.