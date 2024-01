Az énekesnő egy 13 évvel ezelőtti fotót is megosztott.

Tavaly nyáron mindenkit meglepetésként ért, amikor Krausz Gábor és korábbi felesége, Tóth Gabi minden előjel nélkül bejelentették, hogy kapcsolatuk zátonyra futott, és külön utakon folytatják. Mint az később kiderült, az énekesnő a Fricska táncegyüttes egyik tagjával, Papp Máté Bencével kezdett új életet, de a boldogság exférjére sem váratott sokáig. A sztárséf a Dancing with the Stars című műsorban ismerte meg táncos párját, Mikes Annát, akivel most már hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat, melyet egy közös Instagram-történetben osztottak meg a nyilvánossággal.

Látszólag tehát Krausz és Tóth is lezártnak tekinti kettejük házasságát, aminek nemrég hivatalosan is véget vetettek. Az énekesnő most közösségi oldalán osztott meg egy fiatalkori képet magáról, amihez a következő sorokat írta:

2024 nekem a félelmek leküzdéséről is szól. 12 évvel ezelőtt volt egy nagy esésem, amiben csúnyán megsérültem, és kórházba is kerültem akkor… azóta nem mertem síelni, pedig imádtam! Ezek a fotók 13 évvel ezelőtt készültek Obertauernben, a kedvenc síparadicsomomban. Anyát is elvittem egyszer, most pedig visszatérek, és leküzdöm a félelmeimet

– olvasható a bejegyzésében.