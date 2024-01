A nézők már megszokhatták, hogy a TV2 vetélkedője, a Szerencsekerék rengeteg nevetést, izgalmas feladványt és sok drámát is tartogat, és ez a péntek esti adásban sem volt másként, hiszen a műsorvezető, Kasza Tibi – állítása szerint – most tudta meg, hogy a szerencselánynak, Sydney-nek pontosan mi is a neve.

A vetélkedő házigazdája minden adásban bemutatja a 2014-es Miss Earth Hungary győztesét: van den Bosch Sydney-ként hívja őt, ám úgy tűnik, ebben mostanra kicsit elbizonytalanodott.

– Ismerjük meg, ki a mai sztárvendégünk, ugyanis a mi szerencselányunk ennek a titoknak az egyetlen tudója. aki úgy mutatkozik be mindenkinek, hogy Sydney van den Bosch. Lehet, hogy rosszul mondom a nevét? – Ahogy szeretnéd: van den Bosch Sydney, Sydney van den Bosch. – Hát de akkor állapodjunk meg! Mi a hivatalos? Egy vagy három évadon keresztül rosszul mutattalak be? Sydney van den Bosch, ez lett volna a jó? – Általában így szoktam bemutatkozni, de ha gondolod, akkor lehet van den Bosch Sydney is. – Én úgy gondolom, mert különben újra kell venni száz részt

– viccelődött Kasza, mire a szerencselány nevetni kezdett.