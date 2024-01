Facebook-oldalán kelti a hype-ot.

The Woman in Me című memoárja után úgy tűnik, hogy ismét valami nagyra készül Britney Spears, a 42 éves énekesnő ugyanis néhány órával közzétett egy videót a webáruházába vezető linkkel.

Valami érkezik…

– írta a kedvcsinálóhoz az énekesnő.

A rajongók szerint benne van a pakliban, hogy Spears egy új, remixalbumot tervez kiadni, de az is megeshet, hogy első albumának, a Baby One More Time-nak adja ki jubileumi változatát, a korong ugyanis január 12-én ünnepelte 25. születésnapját.