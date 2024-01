Nagyon is komolyan gondolja a táncosnővel.

A válásáról, új kapcsolatáról és a szülőségről is vallott Krausz Gábor a Palikék Világa by Manna Ilyen az élet című műsorának vendégeként. A sztárséf elárulta: a Tóth Gabival való válását eleinte meggyászolta, hiszen úgy érezte, mintha meghalt volna az egyik fele, ám a Dancing with the Starsnak köszönhetően rátalált a boldogság táncpartnere, Mikes Anna személyében.

„Ez nyilván nem a műsor után alakult ki, de nem akartuk, hogy ezért külön szimpátiapontokat gyűjtsünk be.

Azért nem vállaltuk föl, mert egyrészt nem akartam, hogy a műsor ezzel foglalkozzon, másrészt pontosan tudtam, hogy működik. Lehet egy szikra, ami fellángol, és ki tudja meddig ég... Szerettem volna megvárni a műsor végét.

Az egy buborék, együtt voltunk a táncteremben, beszélgettünk, de az nem az élet. Abban a pillanatban ahogy lement a műsor, akkor volt időnk egy picit egymással foglalkozni, beszélgetni, jobban megismerni egymást, nemcsak táncruhában, hanem normálisan. Mindenképp szerettem volna megvárni, hogy ez hová fut ki, hogy Hanni ezt hogyan kezeli, hogy megszereti-e Annát, a családom hogyan kezeli, a barátaim hogyan kezelik, és amikor biztosak vagyunk benne mindketten, akkor fel lehet vállalni...” – fogalmazott Krausz, kiemelve, nem szeretné, ha gyermeke, Hannaróza Mária életébe félévente új nő jönne.