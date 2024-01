Ma, azaz január 18-án töltötte be 25. életévét Tóth Andi, aki úgy döntött, hogy születésnapja alkalmából elutazik. Az X-Faktor korábbi győztese Edinburgh felé vette az irányt, ahol több különleges élményben is része lehetett: többek között a Harry Potter-könyvek egyik fontos forgatási helyszínére, az Abszol útra is ellátogatott, valamint több olyan boltban is megfordult, ahol Harry Potter-termékeket vásárolhatott. Majd Lord Voldemort, vagyis Thomas Riddle síremlékét is megnézte, ahogy a kávézót is, ahol J.K. Rowling elkezdte írni Harry Potter történetét, de az író kéznyomáról sem feledkezett meg.

Varázslatos kirándulásáról videót is készített, melyhez az Instagramján annyit írt, hogy:

Ez a valaha volt legjobb szülinapom!

Szülinap Edinburgh-ben

– írta szintén angolul a lapozható bejegyzésében a születésnapos énekesnő.