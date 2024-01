Aggályai vannak az Eufória 3.évadával kapcsolatban a sorozat egyik főszereplőjének, Jacob Elordinak is. Mint megírtuk már, a széria friss epizódjainak írásába csak nemrég kezdett bele Sam Levinson, így az optimista álláspontok szerint is legalább másfél év még, mire képernyőre kerülhet az új szezon. Az idő azonban telik, a gimnazistákat játszó színészek pedig hamarosan mind a harmadik X-üket fogják taposni, emiatt aggódik Nate Jacobs megformálója is.

„Remélem, hogy hamarosan elkezdődik a forgatás, mert különben Benjamin Buttonná kell változtatniuk” – mondta viccelődve Jimmy Fallon beszélgetős műsorában a 26 éves ausztrál színész.

Már fájni fog a hátam, ahogy a folyosókon sétélgatni fogok. Remélem, hogy kicsit előreugrunk az időben, különben elég fura lesz.

(via E!News)