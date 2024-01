Nem hagyott valami sokat a fantáziának az a ruha, amelyben Mikes Anna fellépett a minap. A Dancing with the Stars legutóbbi évadának győztese, aki a showműsor ideje alatt táncpartnere, Krausz Gábor szívét is elnyerte, a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral lépett fel a Szolnoki Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban, a kivételes előadásban pedig a revü káprázatos világába repítették el a közönséget.

A táncosnő éppen ezért a show egy pontján egy sokat mutató, ún. revüjelmezt viselt: több rózsaszín toll volt rajta, mint textil, amiből a csillogós melltartó és alsónemű készült.

A képet a séf sem hagyta szó – pontosabban emoji – nélkül, aki három tűz hangulatjellel üzent párjának.

Érdekesség, hogy a lapozható bejegyzés második elemén Tóth Katica és a Rádió1 lemezlovasának, Cookynak a kedvese, Szécsi Debóra is látható.