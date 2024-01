Billy Joel, ötszörös Grammy-díjas énekes 2007-ben adott ki utoljára dalt. Most, 17 évvel később visszatér egy új számmal, amelynek címe: Turn The Lights Back On. Az énekes már hetek óta pedzegette, hogy készül valami frissel, de a dal beharangozó videója csupán nem rég érkezett meg.

A teljes szám mindössze február elsején jön, de a rövid intróból kiindulva igazi Joel klasszikusra számíthatnak a rajongók. A dalhoz valószínűleg látványos klip is érkezik majd, legalábbis a teaser videóból erre lehet következtetni.

Ha az eddig elszórt jelek alapján nézzük, akkor valószínűleg a szám címe, Billy Joel új koncertdátumai és közösségi média jelenléte is arra utal, hogy nem ez lesz az utolsó dal, amelyet következő években hallhatunk a zeneszerzőtől. Remélhetőleg ez egy izgalmas visszatérés első lépcsőfoka.