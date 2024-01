A friss felvétel tanúsága szerint Benettnek van érzéke a zenéhez.

Amennyire csak tudja, igyekszik védeni gyermekeit a nyilvánosságtól, ám az utóbbi időben többször is kivételt tett Sebestyén Balázs. A magánéletét féltve őrző rádiós nem sokkal azt követően, hogy kisebbik fiáról, a ritkán látott Noelről mutatott egy videót az Instagram-oldalán, a Rádió1 Balázsékcímű műsorban is tárcsázta a 9 éves fiút a sportkártya-gyűjtés kapcsán, ahonnan nem akármilyen beszólással köszönt el, örök nyomot hagyva ezzel a hallgatókban.

Sebestyén nemrég azzal is szórakoztatta az internetezőket, hogy megmutatta: egy kisebb baki csúszott a gyerekeivel közös tűzijátékozásba, melyet most csütörtök reggel egy olyan videóval fejelt meg, amelyen nagyobbik fia, Bennett látható dobolás közben. A műsorvezető a nem mindennapi bejegyzéssel nem csupán fia tehetségét méltatta dicséretre, hanem arra is rácsodálkozott, milyen gyorsan elrepült az idő első gyermekének születése óta.

Hogy telt el ez ilyen gyorsan? 15 év! Annyira büszkék vagyunk Rád Beni. Nagyon szeretlek! Remélem egyszer ott ugrálunk majd az egyik koncerteden...

– üzente elsőszülött gyermekének a műsorvezető, akinek bejegyzéséhez az RTL híradósa, Erős Antónia is hozzászólt, miután egy követő rácsodálkozott arra, hogy elektromos dobon oktatják a fiút.

„Elektromoson és akusztikuson is, mert egyrészt ma már mindent ismernie kell egy jó zenésznek, másrészt nálunk például a társasházi lakásban nem szabad hangoskodni, ott nincs más megoldás a gyakorlásra, mint az elektromos. Szóval minden hangszeren játszanak. Tök ügyes!” – jegyezte meg a híradós, akinek fia, Matyi szintén zenél, s a Street Sixteen nevű zenekarával már kétszer fellépett a Sziget fesztiválon.

Sebestyén nemrég a kisebbik fiáról, Noelről is mutatott videót: a 9 éves fiút focizás közben örökítette meg.