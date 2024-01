Egy egyórás videóért nézőnként egy-másfél forintot is kaphat.

Hajdú Péter nem titkolja, élete egyik legjobb döntésének tartja, hogy önállósodott, és egy évvel ezelőtt elindította a Frizbi TV YouTube-csatornát. A Frizbi című beszélgetős műsor ugyan nyárig már csak egy adással jelentkezik – és azzal is ezen a héten –, de a Beköltözve Hajdú Péterhez című talkshow-reality új epizódjai hetente érkeznek.

„Nem arról van szó, hogy a Frizbit elengedném. Idén nyáron nem lesz szünet a csatornán, hanem akkorra időzítünk majd vadonatúj adásokat. A szezonban viszont elkészítünk harmincöt Beköltözvét. Ennek oka rém egyszerű. A reklámozók sorban állnak nálunk, és az állandó partnereink is jelezték, hogy nagyon szeretnének több epizódot is támogatni ebből a formátumból. Őszinte leszek, nagyon bejöttek a számításaink minden szempontból. A nézők és a reklámozóink is jobban szeretik ezt a talkshow realityt, és én is jobban élvezem ezeket a forgatásokat” – magyarázta a Borsnak Hajdú, akit döntésében az anyagiak is motiváltak.

Hogy anyagi értelemben megérte -e a váltás és az önállósodás? Abszolút! Maradjunk annyiban, hogy most jobban keresek, mint amikor vezérigazgató voltam és ez nem azt jelenti, hogy akkoriban nem kerestem jól. Sőt... Persze az is az újabb formátum mellett szól, hogy akár többórás adás is lehet egy-egy szárral eltöltött napomból, és ez a YouTube szempontjából egy nagyon fontos tényező.

A műsorvezető példát is hozott arra, miért érte meg búcsút mondani a televíziónak.