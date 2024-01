Hálás azért, hogy azt csinálhatja, amit szeret.

Fotó: Papajcsik Péter / Index Radics Gigi és Baranya Dávid

Radics Gigi a közösségi oldalán tartott kérdezz-feleleket, melynek során az egyik követője arra volt kíváncsi, milyen érzés számára az, hogy énekesnő lehet, szúrta ki a 24.hu. Mint ismeretes, a zenész nemrég kipróbálta magát a TV2 Dancing with the Stars című műsorában, ahol táncpartnere, Baranya Dávid oldalán követhették figyelemmel produkcióit a nézők hétről hétre. Bár több területen is szereti megmutatni tudását, mégis nagyon hálás azért az életért, amit élhet előadóként, hiszen azt csinálhatja, amit a legjobban szeret, vagyis zenélhet, a dalaival pedig színpadra is állhat.

Tényleg, ha a Jóisten választás elé állítana, hogy melyik világsztár életét szeretném élni, akkor a sajátomnál maradnék, akármennyire hihetetlenül is hangzik. Mert annyira boldog vagyok, hogy ilyen életem van, amilyen. Nehogy azt higgyétek, hogy az én életemben nincsenek problémák. Vannak, nem is kevés, de azt gondolom, hogy mindenkinél, akár karrierről, akár magánéletről legyen szó. De ezeket le kell küzdeni, megoldani, ezért vagyunk ezen a földön. Ez a küldetésünk

– fogalmazott az énekesnő, majd köszönetet mondott a rajongóknak azért a sok kedves üzenetért, amit folyamatosan kap tőlük.