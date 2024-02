Már szüleinek is bemutatta kiszemeltjét.

Bár évekig volt szingli, úgy tűnik, Tóth Dávidnak megérte várnia az igazira, az egykori Nagy Ő ugyanis újra szerelmes! Párkapcsolatáról bár csak szűkszavúan, de most először mesélt is a Kiskegyed YouTube-beszélgetésében, amelyből kiderült, egy civil hölgy rabolta el a szívét.

„Úgy néz ki, hogy alakulóban is van egy nagyon komolynak tűnő kapcsolat. Nem akarok semmit elkiabálni, még nagyon az elején vagyunk, bizakodó vagyok. Egyedül élek, de nagyon keveset vagyok most már egyedül” – mesélte a kajakozó, aki most hétvégén már be is mutatta szüleinek kiszemeltjét. Az olimpikon beszámolója szerint a találkozó nagyon jól sikerült, kedvese hamar megtalálta a közös hangot a családjával, így nagyon jó megérzései vannak jövőjükkel kapcsolatban.