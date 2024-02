Egyelőre nem tudni pontosan, mikor, de még idén folytatódik a Netflix egyik legsikeresebb sorozata, a Squid Game, azaz a Nyerd meg az életed.

A dél-koreai széria 2021-es premierjét követően nemcsak nézettségi rekordokat döntött meg, de számtalan szakmai elismerést is begyűjtött, így nem is volt sokáig kérdés, hogy második évad is készül hozzá. Ennek első jeleneteibe most bepillantást engedett a streamingszolgáltató, a 2024-es kínálatukat összesítő előzetesből pár másodpercet már láthatunk is az új szezonból, valamint néhány képet is megosztottak – ezek alapján a főszereplő karaktere, Szong Gihun mellett visszatér két ismerős arc, Frontman és a játékba őt eredetileg beszervező, öltönyös üzletember is. Egyelőre nem tudni, tartalmilag mire számíthatnak a nézők, de az biztos, hogy a második évadban a bosszúé lesz a főszerep.