A modell 50 évesen felszabadultabban él, mint valaha.

Február 22-én lesz öt éve annak, hogy Heidi Klum és Tom Kaulitz hivatalosan is örök hűséget fogadott egymásnak, kapcsolatukat azonban a köztük lévő nagy korkülönbség miatt sokan kritizálják. A német szupermodell ugyanakkor – saját bevallása szerint – csak előnyét élvezi annak, hogy párja, a Tokio Hotel egykori tagja 16 évvel fiatalabb nála.

Arra, hogy jól kiegészítik egymást, Klum egy friss nyilatkozatban utalt. Állítja, egy igazi „partiállat” lett, mióta együtt vannak.

Sokkal aktívabb közösségi életet élek, mint valaha. Főleg, hogy a gyerekeim kezdenek felnőni. Most 19, 18, 17 és 14 évesek. Szóval úgy érzem, vége azoknak a napoknak, amikor fél tízkor már ágyban kell lennem. Ehhez az új életstílushoz, hogy többet bulizhatok, a fiatalabb férjemnek is van köze. Nagyon király klubokba járni, imádom a zenét. (...) Büszke vagyok arra, hogy tudom tartani a lépést Tommal. Sokszor ébren vagyok még akkor is, amikor felkel a nap, izgalmas, hogy fent tudtam maradni egész éjjel