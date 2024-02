Gyereksztárnak lenni nem könnyű, főleg nem Hollywoodban. Ezt Zendaya is tudja tanúsítani, aki – saját bevallása szerint – szívesebben nőtt volna fel átlagos gyermekként. A 27 éves színésznőre már serdülőkorában nagy figyelem szegeződött a Disney Channelen futó Indul a risza! című sorozat miatt, mellyel nem volt könnyű megbirkóznia.

Ez egy lecke, amit már fiatalon meg kellett tanulnom. Csak egy gyerek voltam, akit egy nagyon felnőtt iparágba dobtak, ahol ha volt is mondanivalóm, úgy álltak hozzám, mint egy gyerekhez. És a szülők... hát ők csak szülők. Úgyhogy elég gyorsan meg kellett tanulnom, hogyan védjem meg magam. Már a Disney-s időkben is. Apró trükkökkel vagy dolgokkal, amikkel a saját békémet vagy boldogságomat óvtam. Ha gyerekként kerülsz be ebbe az iparba, nagyon sebezhető vagy. Bárcsak gyerek lehettem volna még egy kicsit! De igen... ezeket a dolgokat elég hamar megtanultam.